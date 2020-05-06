Большинство нефтекомпаний РФ могут восстановить добычу нефти за недели, для некоторых нужно около месяца - Минэнерго

Большинство компаний РФ смогут восстановить добычу нефти в течение нескольких недель, для некоторых нужно около месяца. Такое мнение высказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках онлайн-интервью на ресурсах фонда "Росконгресс".
Он отметил, что Россия рассчитывает выйти на максимальное сокращение добычи нефти в кратчайший срок и прикладывает к этому все усилия. На каких месторождения сокращать - каждая компания определяет сама, квоты между НК распределяются равномерно, в соответствии с долей в общей добыче РФ.
Комментируя вопрос, насколько отечественным нефтяникам сложнее потом будет восстановить добычу, Сорокин сказал: "Это (восстановление добычи российскими нефтяниками по сравнению с другими добывающими странами - ИФ) сложнее, потому что у нас в разы большее количество действующего фонда скважин, с которым нужно работать. Часть компаний может сделать это (восстановить добычу - ИФ) в течение нескольких недель, часть - это маленькие компании - около месяца".
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