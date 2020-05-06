SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине

Компания «SOCAR Energy Ukraine» (дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР)профинансирует строительство сервисного хаба для украинских граждан на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар»,сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по строительству хаба в Херсонской области во вторник подписали вице-премьер-министр Алексей Резников, министр инфраструктуры Владислав Криклий, глава Херсонской Областной госадминистрации Юрий Гусев, и. о. главы правления "Укрзализныця" Иван Юрик и директор по розничной торговле «SOCAR Energy Ukraine» Сергей Коленченко.
"КПВВ "Чонгар" на админграницах с Крымом функционирует с ноября 2019 года. Сегодня вместе с коллегами мы подписали меморандум о сотрудничестве. На КПВВ "Чонгар" будут обеспечены возможности удобного и быстрого получения необходимых услуг украинцами, пересекающих границу с Крымом", - сообщил Криклий, слова которого приводятся в сообщении.
"Есть добрая воля обладминистрации, есть желание помочь от компании SOCAR, которая является инвестором, есть сотрудничество и поддержка со стороны "Укрзализныци", есть огромный этап проделанной работы со стороны Министерства инфраструктуры, который является основой для дальнейшей работы. Когда мы имеем такую командную работу, результат не заставит себя ждать и будет точно положительным. Модернизация КПВВ на Чонгаре – это лишь первый этап дальнейшей работы", – заявил вице-премьер-министр Резников.
Как сообщалось, в феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с компанией SOCAR до конца 2020 года откроет на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" большой хаб для обслуживания граждан.
Н.Аббасова
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