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Транспорт и связь 06.05.2020 15:21

Azerkosmos и TheAngle совместно выходят на европейский и ближневосточный рынки

ОАО «Azerkosmos» и компания «TheAngle», оказывающая услуги спутниковой связи Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), подписали соглашение о сотрудничестве.

«Согласно соглашению, Azerkosmos и TheAngle будут оказывать целый спектр услуг, включающий в себя интернет, видео, голос, мобильную и другие data услуги на Ближнем Востоке и Европе», отмечается в сообщении Azerkosmos .

Коммерческий директор «Azerkosmos» Марк Гатри отметил, что соглашение с «TheAngle» укрепит позиции Azerkosmos на рынке и позволит оказывать услуги большему числу клиентов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZERKOSMOS, THEANGLE, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]