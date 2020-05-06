Azerkosmos и TheAngle совместно выходят на европейский и ближневосточный рынки

ОАО «Azerkosmos» и компания «TheAngle», оказывающая услуги спутниковой связи Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), подписали соглашение о сотрудничестве.
«Согласно соглашению, Azerkosmos и TheAngle будут оказывать целый спектр услуг, включающий в себя интернет, видео, голос, мобильную и другие data услуги на Ближнем Востоке и Европе», отмечается в сообщении Azerkosmos .
Коммерческий директор «Azerkosmos» Марк Гатри отметил, что соглашение с «TheAngle» укрепит позиции Azerkosmos на рынке и позволит оказывать услуги большему числу клиентов.
Б.Рустамбеков
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