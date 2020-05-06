Рухани предостерегает от продления оружейного эмбарго против Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани в среду предостерег от продления оружейного эмбарго против Тегерана, которое должно истечь в октябре 2020 года в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231 по соглашению от 2015 года по иранской ядерной программе.

"Если оно (эмбарго - ИФ) будет вновь введено... они (сторонники эмбарго - ИФ) знают, какие серьезные последствия и какое историческое поражение будет ждать их, если они совершат такую ошибку", - приводят западные СМИ слова Рухани, сказанные на заседании кабинета министров.

Он подчеркнул, что отмена эмбарго - "неотъемлемая часть" Совместного всеобъемлющего плана (СВПД) по ядерной программе Ирана. Президент отметил, что США и некоторым другим странам следует знать о готовности Тегерана не допустить нарушения резолюции 2231 касательно отмены эмбарго.

В то же время Рухани заверил, что Иран будет приобретать оружие исключительно в оборонительных целях.

Также он назвал "очень глупой ошибкой" отказ США от СВПД и добавил, что для Вашингтона было бы "мудрым" вернуться к соблюдению этого соглашения.

СМИ напоминают, что ранее Рухани отправил остающимся участникам соглашения - РФ, КНР, Великобритании, ФРГ и Франции - письмо, в котором предупредил об ответных шагах Тегерана в случае продления эмбарго. В среду Рухани заявил, что в этом письме возможные действия Ирана были детализированы, но сам президент не стал их конкретизировать в ходе заседания кабмина.

В конце апреля глава госдепартамента Майк Помпео заявил, что администрация США готова работать в СБ ООН над вопросом продления оружейного эмбарго против Ирана, истекающего в октябре этого года.