Меркель и премьер Украины планируют пообщаться в формате видеоконференции 12 мая

Видеоконференция премьера Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель запланирована на 12 мая, сообщила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"12 мая пройдет видеоконференция канцлера с украинским премьером Шмыгалем. Это перенесенный "визит", из-за пандемии он проходит в формате видео.

Изначально "онлайн-знакомство" Меркель и Шмыгаля должно было состояться 20 апреля, но мероприятие было перенесено. Как сообщил тогда представитель правительства Штеффен Зайберт, стороны планировали обсуждать меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах, двусторонние отношения, реформы в Украине и ход реализации минских договоренностей.