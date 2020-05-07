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СНГ 07.05.2020 05:15

Меркель и премьер Украины планируют пообщаться в формате видеоконференции 12 мая

Видеоконференция премьера Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель запланирована на 12 мая, сообщила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"12 мая пройдет видеоконференция канцлера с украинским премьером Шмыгалем. Это перенесенный "визит", из-за пандемии он проходит в формате видео.

Изначально "онлайн-знакомство" Меркель и Шмыгаля должно было состояться 20 апреля, но мероприятие было перенесено. Как сообщил тогда представитель правительства Штеффен Зайберт, стороны планировали обсуждать меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах, двусторонние отношения, реформы в Украине и ход реализации минских договоренностей.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]