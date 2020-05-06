Суд в Армении заочно арестовал зятя экс-президента страны Саргсяна

Суд в Ереване в среду заочно арестовал бывшего посла Армении в Ватикане, Португалии и на Мальте Микаела Минасяна, который является зятем бывшего президента республики Сержа Саргсяна.

Соответствующее решение в среду огласил судья Артуш Габриелян.

Ранее Комитет государственных доходов (КГД) Армении обвинил Минасяна, который находится за пределами Армении, в незаконном обогащении.

В Следственном управлении КГД возбуждены уголовные дела по статьям "незаконное обогащение", "сокрытие подлежащих декларированию данных в особо крупном размере", "легализация полученного преступным путем имущества в особо крупном размере".

Согласно данным КГД, в 2017-2018 годы приобретенное имущество Минасяна не соответствовало его доходам, сам не указал полученное имущество в декларации и затем незаконно легализовал его.

Вместе с тем защита Минасяна считает обвинение политически мотивированным и обвиняет следственные органы в нежелании допрашивать ключевых свидетелей по делу.

"Дело не расследуется с соблюдением процессуальных требований Уголовно-процессуального кодекса Армении. Что касается факта квалификации перевода с одного банковского счета на другой денежных средств, имеющих законное происхождение, в качестве "отмывания денег", без описания или ссылки на предыдущее преступление, то это, в числе прочего, является ярким доказательством осуществляемого в отношении Микаела Минасяна откровенного заказа. Вновь ходатайствуем, пригласить, как минимум, на допрос тех лиц, в результате действий которых послу Минасяну предъявлено незаконное обвинение", - заявил журналистам адвокат фигуранта Амрам Макинян.

Между тем, Микаел Минасян опубликовал на своей странице в Фейсбуке два видеообращения, в которых рассказал о своих контактах с представителями действующих властей Армении.

"В Риме в 2019 году от имени премьер-министра Никола Пашиняна со мной встречался на данный момент бывший директор Службы национальной безопасности Армении. Он сказал, что есть предложение - ты платишь символическую сумму в какой-нибудь фонд или, после этого ты никогда не приезжаешь в Армению, все те люди, которые в той или иной форме связаны с тобой, прекращают бороться против Никола Пашиняна, ты становишься аполитичным человеком, продолжаешь жить своей жизнью счастливо за пределами Армении, и с этого момента все уголовные процессы сразу прекращаются. Конечно же, я отказал Николу Пашиняну", - заявил Минасян.

"Я обращаюсь с призывом ко всем, кто сегодня работает в правоохранительной системе и прокуратуре. Все фиксируется, и я прошу вас, поверьте, что потом, когда начнут вас судить, вы не сможете сказать, что выполняли приказы. А этот день, заверяю, очень близок", - отметил фигурант.

Ранее сообщалось, что отец бывшего дипломата Ара Минасян также был заочно арестован судом в Ереване. Он объявлен в розыск по обвинениям в злоупотреблении полномочиями, подделке документов, присвоении или растрате в особо крупных размерах. Ущерб от его действий оценивается почти в $2 млн.