В Иране около 80% заразившихся коронавирусом выздоровели - Минздрав

В Иране с начала пандемии коронавируса COVID-19 выздоровели около 80% заразившихся вирусом, свидетельствуют данные, распространенные в среду Минздравом Ирана.
Как сообщил представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур, за последние сутки в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 78 человек, выявлено 1680 новых заражений.
Таким образом, количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 101650, из них 81587 заболевших выздоровели.
Иран оказался наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной в регионе.
Тем не менее, властям удается успешно противостоять пандемии, правительство уже разрабатывает меры по постепенному ослаблению введенных из-за коронавируса ограничений.
На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вскоре будет объявлен список "белых зон" страны, с которых начнется ослабление ограничительных мер.
Под "белыми зонами" иранский лидер подразумевает те административные районы страны, где зафиксировано наименьшее количество заражений COVID-19. Список будет составлен на основе отчетов, представленных главами медицинских и общественных комитетов, а также органов безопасности.
Рухани пояснил, что на основании разделения страны по трем зонам ("белая", "желтая" и "красная") будут приниматься дальнейшие меры по ослаблению ограничений.
Ранее президент Ирана подчеркивал, что разделение на такие зоны поможет более грамотному восстановлению страны после кризиса.
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