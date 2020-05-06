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Регион 06.05.2020 15:37

В Иране около 80% заразившихся коронавирусом выздоровели - Минздрав

В Иране с начала пандемии коронавируса COVID-19 выздоровели около 80% заразившихся вирусом, свидетельствуют данные, распространенные в среду Минздравом Ирана.

Как сообщил представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур, за последние сутки в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 78 человек, выявлено 1680 новых заражений.

Таким образом, количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 101650, из них 81587 заболевших выздоровели.

Иран оказался наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной в регионе.

Тем не менее, властям удается успешно противостоять пандемии, правительство уже разрабатывает меры по постепенному ослаблению введенных из-за коронавируса ограничений.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вскоре будет объявлен список "белых зон" страны, с которых начнется ослабление ограничительных мер.

Под "белыми зонами" иранский лидер подразумевает те административные районы страны, где зафиксировано наименьшее количество заражений COVID-19. Список будет составлен на основе отчетов, представленных главами медицинских и общественных комитетов, а также органов безопасности.

Рухани пояснил, что на основании разделения страны по трем зонам ("белая", "желтая" и "красная") будут приниматься дальнейшие меры по ослаблению ограничений.

Ранее президент Ирана подчеркивал, что разделение на такие зоны поможет более грамотному восстановлению страны после кризиса.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]