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ТЭК 06.05.2020 15:36

Вице-спикер парламента Алиев вошел в состав Наблюдательного Совета ГНФАР

Вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев вошел в состав Наблюдательного Совета Госнефтефонда Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе фонда.

«Вице-спикер, глава парламентского комитета молодежи и спорта Адиль Алиев стал членом НС ГНФАР как представитель Милли Меджлиса», - сообщили в пресс-службе.

Алиев в 2005—2020 гг. был избран депутатом Милли Меджлиса. Является руководителем азербайджано-казахстанской рабочей группы по межпарламентским связям. С 2009 года является заместителем председателя комитета по вопросам безопасности и обороны СНГ.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2019 года утвердил новый состав Наблюдательного совета ГНФАР. Согласно распоряжению, в состав НС вошли: премьер–министр Азербайджана, вице-спикер Милли Меджлиса, помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента, помощник президента - заведующий отделом по экономической политике и промышленным вопросам АП, министр финансов, министр экономики, председатель правления Центробанка Азербайджана.

ГНФАР создан Указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 29 декабря 1999 года. Положение о ГНФАР утверждено 29 декабря 2000 года. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности – от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал. Согласно положению, ГНФАР является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, НС, СОСТАВ


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