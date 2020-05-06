Президент Алиев снял с должности главу Имишлинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района.
Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.
Раннее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что во вторник в Имишлинском районе сотрудниками СГБ проводятся следственно-оперативные мероприятия по задержанию должностных лиц Исполнительной власти Имишлинского района.
По данным СМИ, в рамках спецоперации проведен обыск в кабинете главы ИВ Гаджиева.
При этом ряд СМИ сообщают о задержании главы ИВ района.
Б.Рустамбеков
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