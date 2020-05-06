Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8428 RUR   0.0231 GBR   2.1137 TRY   0.24

Цена на нефть

05.05   $/bbl WTI 24.56 4.17 Brent 30.97 3.77

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 06.05.2020 15:47

Президент Алиев снял с должности главу Имишлинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района.

Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.

Раннее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что во вторник в Имишлинском районе сотрудниками СГБ проводятся следственно-оперативные мероприятия по задержанию должностных лиц Исполнительной власти Имишлинского района.

По данным СМИ, в рамках спецоперации проведен обыск в кабинете главы ИВ Гаджиева.

При этом ряд СМИ сообщают о задержании главы ИВ района.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ИМИШЛИ


Похожие новости


Президент Алиев снял с должности главу Биласуварского района Алиев объявил выговор главе ИВ Исмаиллинского района Президент Азербайджана поручил создать механизм оценки деятельности региональных руководителей Президент Азербайджана принял новых глав ИВ Исмаиллы и Нефтчалы Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Нефтчалинского района Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Исмаиллинского района

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]