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Здравоохранение 06.05.2020 16:01

Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 2,1 тыс., число скончавшихся увеличилось до 28 человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 67 человек, двое скончались , сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 67 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 28 человек. Два человека 1958-го и 1969-го годов рождения с положительными результатами тестов на COVID-19 скончались", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 127, умерших – 28, вылечившихся - 1536.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 563 человека. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 169,79 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]