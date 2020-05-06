Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 2,1 тыс., число скончавшихся увеличилось до 28 человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 67 человек, двое скончались , сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 67 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 28 человек. Два человека 1958-го и 1969-го годов рождения с положительными результатами тестов на COVID-19 скончались", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 127, умерших – 28, вылечившихся - 1536.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 563 человека. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, остальных - стабильное.
До сих пор в Азербайджане сделано 169,79 тыс. тестов на коронавирус.
Н.Аббасова
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