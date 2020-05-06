Минобразования Азербайджана получит 10 млн манатов на строительство школ модульного типа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по развитию образовательной инфраструктуры».

Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана выделено 10 млн манатов на строительство школ модульного типа.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков