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Наука и образование 06.05.2020 16:05

Минобразования Азербайджана получит 10 млн манатов на строительство школ модульного типа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по развитию образовательной инфраструктуры».

Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана выделено 10 млн манатов на строительство школ модульного типа.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШКОЛЫ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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