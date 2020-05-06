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Дальнее зарубежье 06.05.2020 21:10

В изоляции французы набрали в среднем по 2,5 кг дополнительного веса - исследование

Режим изоляции во Франции привел к тому, что 57% французов набрали дополнительный вес, 29% изолированных лиц наоборот, вес потеряли, свидетельствует исследование института изучения общественного мнения Ifop.

Снижение физической активности при изоляции, стрессы, перекусы между едой, посиделки по Skype с выпивкой - все это привело со середины марта, когда французам объявили изоляцию из-за COVID-19, к тому, что французское население в целом "потяжелело".

Как пишет Le Parisien со ссылкой на Ifop, в среднем каждый француз набрал 2,5 кг дополнительного веса.

Исследование указывает на то, что в условиях изоляции возникли новые привычки. Из числа опрошенных 42% стали "чаще, чем обычно" принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.

Ifop приходит к выводу, что особенно лишний вес набрали люди с худым телосложением и лица, страдающие ожирением. При этом отмечается, что среди располневших чаще всего "люди безработные, с низким образованием или принадлежащие к бедным категориям".

Среди набравших дополнительный вес преобладают люди, живущие большими семьями. Это явление меньше затронуло тех, кто переносит изоляцию в одиночестве.

При этом отмечается, что 29% населения в изоляции в весе потеряли.

По данным исследования, при том, что изоляция таким образом повлияла на вес французов, она побудила многих поменять свои продовольственные привычки. Из числа опрошенных 56% заявили о желании после отмены ограничений потреблять более здоровую пищу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]