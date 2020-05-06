В изоляции французы набрали в среднем по 2,5 кг дополнительного веса - исследование

Режим изоляции во Франции привел к тому, что 57% французов набрали дополнительный вес, 29% изолированных лиц наоборот, вес потеряли, свидетельствует исследование института изучения общественного мнения Ifop.
Снижение физической активности при изоляции, стрессы, перекусы между едой, посиделки по Skype с выпивкой - все это привело со середины марта, когда французам объявили изоляцию из-за COVID-19, к тому, что французское население в целом "потяжелело".
Как пишет Le Parisien со ссылкой на Ifop, в среднем каждый француз набрал 2,5 кг дополнительного веса.
Исследование указывает на то, что в условиях изоляции возникли новые привычки. Из числа опрошенных 42% стали "чаще, чем обычно" принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.
Ifop приходит к выводу, что особенно лишний вес набрали люди с худым телосложением и лица, страдающие ожирением. При этом отмечается, что среди располневших чаще всего "люди безработные, с низким образованием или принадлежащие к бедным категориям".
Среди набравших дополнительный вес преобладают люди, живущие большими семьями. Это явление меньше затронуло тех, кто переносит изоляцию в одиночестве.
При этом отмечается, что 29% населения в изоляции в весе потеряли.
По данным исследования, при том, что изоляция таким образом повлияла на вес французов, она побудила многих поменять свои продовольственные привычки. Из числа опрошенных 56% заявили о желании после отмены ограничений потреблять более здоровую пищу.
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