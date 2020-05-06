Мир не скоро вернется к прежнему потреблению нефти, удаленное общение вдолгую скажется на спросе - замглавы Минэнерго

Мир не очень быстро вернется к прежним уровням потребления нефти, удаленное общение между людьми еще долго будет оказывать влияние на спрос на нефть в будущем. Такое мнение высказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках онлайн-интервью на-ресурсах фонда "Росконгресс".
"В этом году мы оказались в беспрецедентной ситуации. На пике, в апреле, спрос падал почти на 30 млн баррелей в сутки. Это 30% сокращение спроса на нефть, нефтепродукты. Таких ситуаций не было никогда. Прогнозы менялись - и от чуть более скромного падения спроса, и выше. И сейчас процесс продолжается, он динамичный", - сказал он.
"Что мы видим сейчас - восстановление спроса, первые признаки его уже есть, в Европе, например. Мы начинаем отталкиваться от нижней точки. Но что хочу отдельно отметить - навряд ли мир будет прежним после пандемии. Потому что большой толчок получили современные средства коммуникации. И это окажет влияние на спрос на нефть. Мы общаемся с нашими коллегами из разных стран - и общий настрой, что люди будут выходить на работу гораздо меньше. Это означает, что многие офисные сотрудники будут меньше передвигаться, меньше ездить, в том числе в командировки. Это также окажет влияние на туризм - потому что многие будут бояться ездить", - отмечает замминистра.
"Все эти тренды пока сложно оценить более конкретно. Но то, что мы не очень быстро вернемся к докризисному уровню потребления - и тот уровень, нормализованный, в будущем - он будет чуть меньше. Да, по мере роста мировой экономики в итоге мы возьмем планку в 100 млн барр., но надо понимать, что часть спроса отвалится. Я думаю, можно говорить о 95 млн барр. "плюс" по сравнению с нормальным уровнем в 100 барр. Это позволит рынку находиться в сбалансированном состоянии, более чем приемлемом для мировой экономики и нефтяной индустрии", - добавил Сорокин.
Президент Алиев снял с должности главу Имишлинского района
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Казахстан во вторник передаст Баку тело гражданина Азербайджана, убитого казахстанскими пограничниками - МИД
Розничные продажи пива в РФ в I квартале снизились почти на 2% - эксперты
Минобразования Азербайджана получит 10 млн манатов на строительство школ модульного типа
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 2,1 тыс., число скончавшихся увеличилось до 28 человек
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
У Помпео нет доказательств уханьского происхождения COVID-19, считают в Пекине
В Иране около 80% заразившихся коронавирусом выздоровели - Минздрав
Суд в Армении заочно арестовал зятя экс-президента страны Саргсяна
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Caspian European Club организовал онлайн B2B Transport форум с участием Эльмира Велизаде
«Центр StudyLab принесет новшества в образование нашей молодежи за рубежом»
NEQSOL Holding оказал продовольственную помощь 3000 малоимущим семьям
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог