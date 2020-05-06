Мир не скоро вернется к прежнему потреблению нефти, удаленное общение вдолгую скажется на спросе - замглавы Минэнерго

Мир не очень быстро вернется к прежним уровням потребления нефти, удаленное общение между людьми еще долго будет оказывать влияние на спрос на нефть в будущем. Такое мнение высказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках онлайн-интервью на-ресурсах фонда "Росконгресс".

"В этом году мы оказались в беспрецедентной ситуации. На пике, в апреле, спрос падал почти на 30 млн баррелей в сутки. Это 30% сокращение спроса на нефть, нефтепродукты. Таких ситуаций не было никогда. Прогнозы менялись - и от чуть более скромного падения спроса, и выше. И сейчас процесс продолжается, он динамичный", - сказал он.

"Что мы видим сейчас - восстановление спроса, первые признаки его уже есть, в Европе, например. Мы начинаем отталкиваться от нижней точки. Но что хочу отдельно отметить - навряд ли мир будет прежним после пандемии. Потому что большой толчок получили современные средства коммуникации. И это окажет влияние на спрос на нефть. Мы общаемся с нашими коллегами из разных стран - и общий настрой, что люди будут выходить на работу гораздо меньше. Это означает, что многие офисные сотрудники будут меньше передвигаться, меньше ездить, в том числе в командировки. Это также окажет влияние на туризм - потому что многие будут бояться ездить", - отмечает замминистра.

"Все эти тренды пока сложно оценить более конкретно. Но то, что мы не очень быстро вернемся к докризисному уровню потребления - и тот уровень, нормализованный, в будущем - он будет чуть меньше. Да, по мере роста мировой экономики в итоге мы возьмем планку в 100 млн барр., но надо понимать, что часть спроса отвалится. Я думаю, можно говорить о 95 млн барр. "плюс" по сравнению с нормальным уровнем в 100 барр. Это позволит рынку находиться в сбалансированном состоянии, более чем приемлемом для мировой экономики и нефтяной индустрии", - добавил Сорокин.