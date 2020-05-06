Планы США по добыче ископаемых на Луне являются блефом - российский сенатор

Луна не является собственностью США, и претендовать на добычу там ископаемых может любая страна, хотя это отдаленная перспектива, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Луна - это международный объект и никакого отношения и принадлежности к США и любой стране не имеет", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в среду, комментируя сообщения западных СМИ со ссылкой на источники о том, что США готовят международный договор о добыче ископаемых на Луне, который не предполагает участие России.

"Ни одна страна в мире не потерпит такого. Если даже когда-то (добыча станет возможной - ИФ), я думаю, что каждая страна заявит свои права на ту или иную степень освоения Луны", - отметил сенатор.

Джабаров считает, что подобный проект невозможен в обозримой перспективе, поскольку это "очень дорогое удовольствие, и сейчас оно нереализуемо с точки зрения человеческого и научно-технического потенциала".

"Американцы до сих пор не могут обойтись без России в содержании и обеспечении МКС. Вы представляете, во что обойдётся добыча полезных ископаемых на Луне? Там вода будет дороже платины обходиться", - считает Джабаров.

Сенатор не относится серьёзно к подобным планам. "Я думаю, что это такой пиар, потому что очень хочется отвлечь внимание американцев и других от проблем с коронавирусом", - сказал Джабаров.

Он напомнил историю со Стратегической оборонной инициативой (СОИ), которую президент США Рональд Рейган выдвинул в 80-е годы, "и она оказалась блефом в итоге". "И я назвал бы это СОИ-2", - отметил сенатор.

По данным СМИ, готовящееся Вашингтоном соглашение предусматривает создание на Луне "зон безопасности" вокруг лунных баз, чтобы не допустить вмешательства конкурентов из других стран, которые будут работать поблизости. Также предполагается, что добывающие компании смогут получить право собственности на эти лунные ресурсы, сообщают СМИ.

В ближайшее время, представители США намерены обсудить подобное соглашение с Канадой, Японией, странами Евросоюза и Объединенными Арабскими Эмиратами, говорится в сообщениях. Участие России на начальном этапе не предполагается.