Китай обсуждает с центральноазиатскими экспортерами газа снижение поставок из-за падения спроса - Узбекнефтегаз

Туркмения, Казахстан и Узбекистан обсуждают с Китаем сокращение экспорта газа из-за падения спроса на него на фоне пандемии COVID-19, сообщил председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев в интервью порталу S&P Global Platts.

"Китай запросил снижение (поставок - ИФ-К) и подчеркивает, что любое сокращение объемов поставок газа будет распределено пропорционально между Туркменией, Казахстаном и Узбекистаном", - сказал Абдуллаев.

По его словам, представители трех центральноазиатских стран обсуждают точные объемы. "Решение еще не принято", - добавил он.

Все три страны отправляют газ в Китай посредством системы трубопроводов "Центральная-Азия - Китай" технической мощностью 55 млрд кубометров в год.

По данным "Узбекнефтегаза", Узбекистан ежегодно поставляет в Китай около 10 млрд кубометров газа. Таможенные органы КНР сообщали, что в 2019 году Казахстан экспортировал в китайском направлении 7,1 млрд кубометров, Туркмения - 33,2 млрд кубометров газа.

Согласно данным консалтинговой компании IHS Markit, спрос материкового Китая на газ в 2020 году снижен с 327 млрд кубометров до 312 млрд кубометров. Потребность Китая в газе снизилась в этом году из-за мер против распространения коронавируса.

Как сообщала казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз", экспорт газа в Китай в первом квартале 2020 года сложился ниже запланированных объемов.

По данным "КазМунайГаза", за первый квартал экспорт товарного газа составил 2,565 млрд кубометров, из которых 76% (1,949 млрд кубометров) экспортировано в КНР в рамках заключенного соглашения в октябре 2018 года о поставке газа в объеме до 10 млрд кубометров.

Как ранее заявляли агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго республики, план экспорта казахстанского газа в КНР на 2020 год определён в объёме 8 млрд кубометров.

Сообщалось, что 5 марта АО "КазТранГаз" (дочерняя компания "КазМунайГаза") получило от PetroChina International Company Limited уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы в связи со вспышкой коронавируса в Китае, что может повлиять на дальнейшие поставки казахстанского газа в КНР.

Поставки осуществляются в рамках пятилетнего контракта с PetroChina International Company Limited об увеличении экспорта казахстанского газа с 5 млрд до 10 млрд кубометров в год с 2019 года, заключенного в октябре 2018 года.

Казахстан приступил к экспорту своего газа в Китай в октябре 2017 года.