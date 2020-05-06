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Дальнее зарубежье 06.05.2020 21:33

В Испании наблюдается положительная динамика в борьбе с COVID-19

Большинство летальных исходов среди пациентов с COVID-19 приходится в Испании на Каталонию и регион Мадрида, сообщил в среду журналистам представитель Координационного центра скорой помощи Фернандо Симон.

Однако в целом, по его словам, в стране наблюдается положительная динамика. Так, на Канарских островах и в Мелилье за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения, меньше десяти случаев в Наварре и Риохе, власти восьми автономных сообществ сообщили о том, что новых госпитализаций у них не было.

С момента начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 247,1 тыс. случаев заражения, почти 25,9 тыс. человек скончались, из них 244 за последние сутки.

Испания является одной из наиболее неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения стран в мире. По количеству подтвержденных случаев заражения она занимает второе место.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]