В Испании наблюдается положительная динамика в борьбе с COVID-19

Большинство летальных исходов среди пациентов с COVID-19 приходится в Испании на Каталонию и регион Мадрида, сообщил в среду журналистам представитель Координационного центра скорой помощи Фернандо Симон.
Однако в целом, по его словам, в стране наблюдается положительная динамика. Так, на Канарских островах и в Мелилье за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения, меньше десяти случаев в Наварре и Риохе, власти восьми автономных сообществ сообщили о том, что новых госпитализаций у них не было.
С момента начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 247,1 тыс. случаев заражения, почти 25,9 тыс. человек скончались, из них 244 за последние сутки.
Испания является одной из наиболее неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения стран в мире. По количеству подтвержденных случаев заражения она занимает второе место.
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