Премьер Испании выступает против быстрой отмены мер социальной изоляции в стране

Резкий выход из режима изоляции в Испании, введенный из-за угрозы коронавируса, будет неправильным шагом, заявил парламенту премьер страны Педро Санчес.
"Игнорировать риски эпидемии и очень быстро отменить режим чрезвычайной ситуации было бы абсолютно неверно, это (было бы - ИФ) тотальной непростительной ошибкой", - приводят слова премьера европейские СМИ.
СМИ напоминают, что такие заявления прозвучали на фоне планов премьера вновь продлить режим чрезвычайного положения, впервые введенный 14 марта и с тех пор трижды продлевавшийся.
Однако основная испанская оппозиционная партия - Народная партия - ранее на этой неделе объявила, что не будет поддерживать продление режима ЧС. Тем не менее, указывают СМИ, правительство должно иметь достаточно поддержки в парламенте для одобрения этих мер.
В конце апреля в Испании начали ослаблять ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции. Жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.
С момента начала эпидемии в Испании зарегистрировано более 247,1 тыс. случаев заражения, почти 25,9 тыс. человек скончались, из них 244 за последние сутки.
Испания является одной из наиболее неблагоприятных с эпидемиологической точки зрения страной в мире. По количеству подтвержденных случаев заражения она занимает второе место.
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