Белоусов: мы вступаем в более сложный период с точки зрения экономики

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, в настоящее время исполняющий обязанности главы правительства в связи с болезнью Михаила Мишустина, анонсировал начало "более сложного" периода для экономики.
"Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики", - сказал Белоусов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.
Таким образом в ходе совещания о ходе реализации мер поддержки экономики он ответил на просьбу главы государства обобщить сказанное членами правительства и другими его участниками.
"Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот. И мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тыс. заявок в день. И вот мы уже вышли непосредственно перед праздниками почти на 80 млрд суммарного объема этих заявок", - сказал Белоусов.
По его словам, эта сумма больше, чем предполагали в правительстве.
"Мы видим, что при сохранении такого темпа лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае в двадцатых числах мая", - констатировал и.о. премьера.
По его словам, несмотря на то, что банки работают с перенапряжением, в последнее время количество отобранных заявок стало постепенно отставать от количества поступивших обращений.
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