Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8428 RUR   0.0231 GBR   2.1137 TRY   0.24

Цена на нефть

05.05   $/bbl WTI 24.56 4.17 Brent 30.97 3.77

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.05.2020 18:06

Белоусов: мы вступаем в более сложный период с точки зрения экономики

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, в настоящее время исполняющий обязанности главы правительства в связи с болезнью Михаила Мишустина, анонсировал начало "более сложного" периода для экономики.

"Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики", - сказал Белоусов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

Таким образом в ходе совещания о ходе реализации мер поддержки экономики он ответил на просьбу главы государства обобщить сказанное членами правительства и другими его участниками.

"Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот. И мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тыс. заявок в день. И вот мы уже вышли непосредственно перед праздниками почти на 80 млрд суммарного объема этих заявок", - сказал Белоусов.

По его словам, эта сумма больше, чем предполагали в правительстве.

"Мы видим, что при сохранении такого темпа лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае в двадцатых числах мая", - констатировал и.о. премьера.

По его словам, несмотря на то, что банки работают с перенапряжением, в последнее время количество отобранных заявок стало постепенно отставать от количества поступивших обращений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]