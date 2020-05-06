Белоусов: мы вступаем в более сложный период с точки зрения экономики

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, в настоящее время исполняющий обязанности главы правительства в связи с болезнью Михаила Мишустина, анонсировал начало "более сложного" периода для экономики.

"Мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики", - сказал Белоусов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.

Таким образом в ходе совещания о ходе реализации мер поддержки экономики он ответил на просьбу главы государства обобщить сказанное членами правительства и другими его участниками.

"Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот. И мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тыс. заявок в день. И вот мы уже вышли непосредственно перед праздниками почти на 80 млрд суммарного объема этих заявок", - сказал Белоусов.

По его словам, эта сумма больше, чем предполагали в правительстве.

"Мы видим, что при сохранении такого темпа лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае в двадцатых числах мая", - констатировал и.о. премьера.

По его словам, несмотря на то, что банки работают с перенапряжением, в последнее время количество отобранных заявок стало постепенно отставать от количества поступивших обращений.