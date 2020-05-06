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Здравоохранение 06.05.2020 18:18

Лечение одного тяжелобольного коронавирусом в Азербайджане обходится в $88 в сутки - глава Госагентства по ОМС

Лечение одного больного коронавирусом в Азербайджане обходится от 80 до 150 манатов в сутки ($47,1 - $88,2 по текущему курсу), сообщил глава Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев.

«Лечение больного от COVID-19 в легкой форме обходится в 80 манатов, в тяжелой форме – 150 манатов. Эти мартовские показатели расходов, апрельские цифры еще подсчитываются », - сказал Алиев на пресс-конференции оперативного штаба в среду.

Он сообщил, что в сумму этих расходов входят затраты на питание пациентов и лекарства и маски, а также заработные платы врачам и надбавки и расходы на средства защиты для медработников.

Алиев также сообщил, что к середине июня в Азербайджане закончится строительство (шести – ИФ) модульных больниц для лечения больных коронавирусом.

По его словам, в марте к лечению больных COVID-19 в Азербайджане было привлечено 9,483 тыс. медработников и 1,043 тыс. – немедицинских работников.

Алиев сообщил, что в качестве надбавок к заработной плате свыше 10 тыс. медработников выплачено суммарно свыше 6 млн манатов. «Однако, это не вся сумма. Списки еще уточняются», - сказал он.

Глава Госагентства также сообщил, что в настоящее время на Баку приходится 45,3% всех случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 6 мая, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане составляет 2 127, умерших - 28 , вылечившихся - 1536.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 563 человека. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 169,79 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЛЕЧЕНИЕ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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