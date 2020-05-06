Минфин США впервые выпустит 20-летние бонды в рамках заимствований для финансирования мер поддержки экономики

Министерство финансов США увеличит ежемесячные объемы размещения долгосрочных облигаций на фоне возросших потребностей государства в привлечении денежных средств для финансирования программ поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.
С конца марта американский Минфин привлек уже $1,46 трлн из $3 трлн, одобренных Конгрессом, и планирует полностью выполнить этот план к концу июня.
Минфин, который изначально наращивал размещение краткосрочных бумаг, в ближайшие кварталы будет активнее привлекать средства за счет продажи долгосрочных облигаций.
В мае-июле размеры аукционов по размещению 2, 3 и 5-летних бондов будут увеличены на $2 млрд в месяц, 7-летних - на $3 млрд в месяц, 10-летних - на $5 млрд в месяц, 30-летних - на $3 млрд в месяц.
Кроме того, Минфин впервые разместит 20-летние облигации. Первый аукцион по выпуску этих бумаг, объем которого составит $20 млрд, пройдет 20 мая 2020 года. Следующие аукционы по размещению 20-летних бумаг состоятся в июне и июле, когда будут размещаться бумаги на $17 млрд.
Эксперты Уолл-стрит ожидали, что американский Минфин объявит о планах размещения 20-летних бумаг на $14 млрд, пишет MarketWatch.
Доходности долгосрочных US Treasuries растут в ходе торгов: десятилетних бумаг - на 4,5 базисных пункта (б.п.), до 0,71%, 30-летних - на 6,7 б.п., до 1,403%.
Баку и Москва работают над увеличением грузопотока – президент Азербайджана
Азербайджан может ужесточить карантин в случае роста числа зараженных COVID-19 в результате мер по смягчению – президент Алиев
Президент Алиев назначил заместителя главы Верховного суда Азербайджана
Qatar Petroleum покупает у Total 30% в трех блоках на шельфе Мексики
Китай обсуждает с центральноазиатскими экспортерами газа снижение поставок из-за падения спроса - Узбекнефтегаз
Bank of China готов компенсировать клиентам часть потерь по инвестпродуктам, привязанным к ценам на нефть
В турецких отелях этим летом будут действовать ограничения для туристов
Лечение одного тяжелобольного коронавирусом в Азербайджане обходится в $88 в сутки - глава Госагентства по ОМС
Шанхайский Диснейленд откроется 11 мая с ограничением на число посетителей
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Caspian European Club организовал онлайн B2B Transport форум с участием Эльмира Велизаде
«Центр StudyLab принесет новшества в образование нашей молодежи за рубежом»
NEQSOL Holding оказал продовольственную помощь 3000 малоимущим семьям
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог