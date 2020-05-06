Минфин США впервые выпустит 20-летние бонды в рамках заимствований для финансирования мер поддержки экономики

Министерство финансов США увеличит ежемесячные объемы размещения долгосрочных облигаций на фоне возросших потребностей государства в привлечении денежных средств для финансирования программ поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

С конца марта американский Минфин привлек уже $1,46 трлн из $3 трлн, одобренных Конгрессом, и планирует полностью выполнить этот план к концу июня.

Минфин, который изначально наращивал размещение краткосрочных бумаг, в ближайшие кварталы будет активнее привлекать средства за счет продажи долгосрочных облигаций.

В мае-июле размеры аукционов по размещению 2, 3 и 5-летних бондов будут увеличены на $2 млрд в месяц, 7-летних - на $3 млрд в месяц, 10-летних - на $5 млрд в месяц, 30-летних - на $3 млрд в месяц.

Кроме того, Минфин впервые разместит 20-летние облигации. Первый аукцион по выпуску этих бумаг, объем которого составит $20 млрд, пройдет 20 мая 2020 года. Следующие аукционы по размещению 20-летних бумаг состоятся в июне и июле, когда будут размещаться бумаги на $17 млрд.

Эксперты Уолл-стрит ожидали, что американский Минфин объявит о планах размещения 20-летних бумаг на $14 млрд, пишет MarketWatch.

Доходности долгосрочных US Treasuries растут в ходе торгов: десятилетних бумаг - на 4,5 базисных пункта (б.п.), до 0,71%, 30-летних - на 6,7 б.п., до 1,403%.