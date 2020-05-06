Qatar Petroleum покупает у Total 30% в трех блоках на шельфе Мексики

Qatar Petroleum заключила соглашения с французской Totalо покупке у нее 30-процентной доли в блоках 15, 33 и 34 на шельфе Мексики, сообщила катарская компания.

Каждая сделка подлежит одобрению со стороны регуляторов Мексики и партнеров Total.

Глава Qatar Petroleum Саад аль-Кааби отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Total, другими партнерами в этих блоках и правительством Мексики.

Общая площадь блоков составляет около 2300 кв. километров, глубина воды составляет от 10 до 1100 метров. Блоки расположены бассейне Кампече (Campeche).