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ТЭК 06.05.2020 21:00

Qatar Petroleum покупает у Total 30% в трех блоках на шельфе Мексики

Qatar Petroleum заключила соглашения с французской Totalо покупке у нее 30-процентной доли в блоках 15, 33 и 34 на шельфе Мексики, сообщила катарская компания.

Каждая сделка подлежит одобрению со стороны регуляторов Мексики и партнеров Total.

Глава Qatar Petroleum Саад аль-Кааби отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Total, другими партнерами в этих блоках и правительством Мексики.

Общая площадь блоков составляет около 2300 кв. километров, глубина воды составляет от 10 до 1100 метров. Блоки расположены бассейне Кампече (Campeche).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МЕКСИКА, TOTAL, БЛОКИ, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]