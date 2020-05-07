Турпоток из РФ в Испанию в марте упал почти на 70%

Турпоток из России в Испанию в марте упал почти на 70% из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE) страны.

В марте Испанию посетило 21,4 тыс. туристов из России, что на 69,8% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Больше всего гостей в марте приехало из Великобритании (397 тыс., минус 64,2%), Германии (278 тыс., минус 65,7%) и Франции (289 тыс., минус 57,3%), а также из стран Северной Европы (164 тыс., минус 66,8%).

Чаще всего в марте туристы посещали Канарские острова (22,8% от общего числа), Каталонию (20,1%) и Андалусию (15%).

В целом иностранный турпоток в страну сократился на 64,3% и составил 2 млн человек. Расходы туристов в марте упали на 64% - до 2,2 млрд евро.

В январе-марте Испанию посетило 10,6 млн иностранных гостей, что на 25,6% меньше, чем годом ранее. Из России в эти месяцы приехало 132,2 тыс. человек (минус 29,5%).

Испания - одна из самых пострадавших в мире стран из-за коронавируса. При этом доходы от туризма обеспечивают 12% ее ВВП.