Турпоток из РФ в Испанию в марте упал почти на 70%

Турпоток из России в Испанию в марте упал почти на 70% из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE) страны.
В марте Испанию посетило 21,4 тыс. туристов из России, что на 69,8% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Больше всего гостей в марте приехало из Великобритании (397 тыс., минус 64,2%), Германии (278 тыс., минус 65,7%) и Франции (289 тыс., минус 57,3%), а также из стран Северной Европы (164 тыс., минус 66,8%).
Чаще всего в марте туристы посещали Канарские острова (22,8% от общего числа), Каталонию (20,1%) и Андалусию (15%).
В целом иностранный турпоток в страну сократился на 64,3% и составил 2 млн человек. Расходы туристов в марте упали на 64% - до 2,2 млрд евро.
В январе-марте Испанию посетило 10,6 млн иностранных гостей, что на 25,6% меньше, чем годом ранее. Из России в эти месяцы приехало 132,2 тыс. человек (минус 29,5%).
Испания - одна из самых пострадавших в мире стран из-за коронавируса. При этом доходы от туризма обеспечивают 12% ее ВВП.
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