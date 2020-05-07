Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8428 RUR   0.0231 GBR   2.1137 TRY   0.24

Цена на нефть

06.05   $/bbl WTI 23.99 -0.57 Brent 29.72 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 07.05.2020 04:29

Турпоток из РФ в Испанию в марте упал почти на 70%

Турпоток из России в Испанию в марте упал почти на 70% из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE) страны.

В марте Испанию посетило 21,4 тыс. туристов из России, что на 69,8% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Больше всего гостей в марте приехало из Великобритании (397 тыс., минус 64,2%), Германии (278 тыс., минус 65,7%) и Франции (289 тыс., минус 57,3%), а также из стран Северной Европы (164 тыс., минус 66,8%).

Чаще всего в марте туристы посещали Канарские острова (22,8% от общего числа), Каталонию (20,1%) и Андалусию (15%).

В целом иностранный турпоток в страну сократился на 64,3% и составил 2 млн человек. Расходы туристов в марте упали на 64% - до 2,2 млрд евро.

В январе-марте Испанию посетило 10,6 млн иностранных гостей, что на 25,6% меньше, чем годом ранее. Из России в эти месяцы приехало 132,2 тыс. человек (минус 29,5%).

Испания - одна из самых пострадавших в мире стран из-за коронавируса. При этом доходы от туризма обеспечивают 12% ее ВВП.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИСПАНИЯ, ТУРИЗМ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Король Испании собирается 1 июля в Москву поддержать национальную сборную на матче с Россией Испанский премьер заявляет об отсутствии свидетельств вмешательства властей РФ в каталонский кризис Путин: в Москве надеются на успешное преодоление кризиса вокруг референдума в Каталонии Лавров призвал к формированию универсального фронта по борьбе с терроризмом Теракту в Барселоне нет оправдания - Медведев Турпоток из России в Испанию за пять месяцев вырос почти на 14%

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]