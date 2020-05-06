Bank of China готов компенсировать клиентам часть потерь по инвестпродуктам, привязанным к ценам на нефть

Bank of China (BOC) ведет переговоры о выплате компенсаций клиентам, которые понесли потери на инвестициях в продукты, привязанные к стоимости нефти WTI, после падения цены майских фьючерсов в отрицательную зону.

По данным Caixin, потери клиентов банка на инвестициях в этих инструменты составили порядка $1,4 млрд. Они не только полностью потеряли средства, потраченные на покупку инвестиционных продуктов, но и остались должны банку, поскольку цена нефти ушла в минус.

Некоторые СМИ писали о том, что инвесторы требуют от банка возмещения части их потерь, притом что BOC заявлял о намерении взыскать с клиентов долги по этим инструментам в полном объеме.

Однако, по данным The Wall Street Journal, во вторник и среду некоторые инвесторы получили от представителей BOC предложение, предусматривающее возврат банком клиенту 20% от суммы начальных инвестиций, а также покрытие образовавшейся задолженности. Банк предлагает клиентам подписать соглашение, в соответствии с которым они не будут требовать друг от друга дальнейших компенсаций.

Два инвестора, получивших подобное предложение, сообщили WSJ, что отклонили предложение BOC, поскольку рассчитывали на возмещение, по крайней мере, половины инвестиций. Клиенты BOC считают, что именно банк несет ответственность за их потери, поскольку должен был закрыть позиции до ухода цен на нефть в отрицательную зону.

В сообщении, распространенном BOC, говорится, что банк ведет переговоры с клиентами, планируя "урегулировать проблему на добровольной и объективной основе". Если это не удастся, банк отдаст вопрос на рассмотрение суда.