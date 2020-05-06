Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8428 RUR   0.0231 GBR   2.1137 TRY   0.24

Цена на нефть

05.05   $/bbl WTI 24.56 4.17 Brent 30.97 3.77

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 06.05.2020 20:16

Bank of China готов компенсировать клиентам часть потерь по инвестпродуктам, привязанным к ценам на нефть

Bank of China (BOC) ведет переговоры о выплате компенсаций клиентам, которые понесли потери на инвестициях в продукты, привязанные к стоимости нефти WTI, после падения цены майских фьючерсов в отрицательную зону.

По данным Caixin, потери клиентов банка на инвестициях в этих инструменты составили порядка $1,4 млрд. Они не только полностью потеряли средства, потраченные на покупку инвестиционных продуктов, но и остались должны банку, поскольку цена нефти ушла в минус.

Некоторые СМИ писали о том, что инвесторы требуют от банка возмещения части их потерь, притом что BOC заявлял о намерении взыскать с клиентов долги по этим инструментам в полном объеме.

Однако, по данным The Wall Street Journal, во вторник и среду некоторые инвесторы получили от представителей BOC предложение, предусматривающее возврат банком клиенту 20% от суммы начальных инвестиций, а также покрытие образовавшейся задолженности. Банк предлагает клиентам подписать соглашение, в соответствии с которым они не будут требовать друг от друга дальнейших компенсаций.

Два инвестора, получивших подобное предложение, сообщили WSJ, что отклонили предложение BOC, поскольку рассчитывали на возмещение, по крайней мере, половины инвестиций. Клиенты BOC считают, что именно банк несет ответственность за их потери, поскольку должен был закрыть позиции до ухода цен на нефть в отрицательную зону.

В сообщении, распространенном BOC, говорится, что банк ведет переговоры с клиентами, планируя "урегулировать проблему на добровольной и объективной основе". Если это не удастся, банк отдаст вопрос на рассмотрение суда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, БАНК, КЛИЕНТЫ, КОМПЕНСАЦИИ


Похожие новости


Всемирный банк прогнозирует развитие экономики Китая на уровне 2,3% в 2020 году Всемирный банк обсуждает с Китаем возможные меры оказания помощи в борьбе с коронавирусом ЦБ Китая готовится к выпуску собственной криптовалюты Alibaba стала крупным инвестором китайского банка CICC вслед за конкурентом Tencent АБИИ одобрил кредит на постройку метрополитена в Бангалоре на $335 млн Китайский банк может провести самое крупное IPO в мире в 2016г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]