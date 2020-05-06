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ТЭК 06.05.2020 19:08

Нефть перешла к снижению, Brent на уровне $29,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после роста ранее в ходе торгов, давление на котировки оказывают возобновившиеся опасения об избыточном предложении.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 МСК составляет $29,9 за баррель, что на $1,07 (3,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на $0,84 (3,42%) - до $23,72 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.

Цены на нефть изначально росли в среду, при этом, как отмечает Trading Economics, цена на WTI в ходе торгов достигала $25,7 за баррель, Brent - $31,7, что является максимумом для обоих контрактов за последние три недели.

Оптимизму инвесторов способствовали новости об отмене в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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