Нефть перешла к снижению, Brent на уровне $29,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после роста ранее в ходе торгов, давление на котировки оказывают возобновившиеся опасения об избыточном предложении.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 МСК составляет $29,9 за баррель, что на $1,07 (3,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на $0,84 (3,42%) - до $23,72 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.
Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.
Цены на нефть изначально росли в среду, при этом, как отмечает Trading Economics, цена на WTI в ходе торгов достигала $25,7 за баррель, Brent - $31,7, что является максимумом для обоих контрактов за последние три недели.
Оптимизму инвесторов способствовали новости об отмене в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.
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