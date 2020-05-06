Азербайджан может ужесточить карантин в случае роста числа зараженных COVID-19 в результате мер по смягчению – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил ужесточение специального карантинного режима в случае роста зараженных коронавирусом COVID-19 после некоторого смягчения карантина.
«Все меры, которые были приняты, в том числе меры ограничительного характера, носили одну цель – обеспечить безопасность здоровья и сохранить жизнь наших граждан. Начиная с 14 апреля, в Азербайджане наблюдается позитивная динамика. Количество выздоровевших больше, чем количество заразившихся. В результате этого постепенно, с 27 апреля и далее 4 мая был смягчен карантинный режим, который остается в силе до конца мая. Таким образом, мы будем и дальше вести соответствующий постоянный мониторинг над ситуацией. В случае если мы увидим, что меры, носящие характер послабления, приведут к резкому увеличению заразившихся, нам придется вновь усилить ограничительные меры», - сказал Алиев в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, пандемия коронавируса негативно повлияют на экономические показатели Азербайджана. «Несмотря на то, что результаты первого квартала социально-экономического развития позитивные (рост ВВП на 1,1% - ИФ), не исключено, что в дальнейшем мы можем наблюдать спад. Тем не менее, мы мобилизовали значительные финансовые ресурсы в объеме как минимум $2 млрд для оказания помощи людям, работающим в сферах, наиболее пострадавшим от коронавируса. Таких граждан у нас порядка 700 тысяч. Существенная часть их заработной платы выплачивается государством. Также работники государственного сектора, которые отправлены в вынужденный отпуск, получают в полном объеме заработную плату, а таких у нас более 900 тысяч человек. Еще 600 тысяч человек, относящиеся к категории людей с низкими доходами, в том числе безработные и те, кто занят в неформальной сфере, неформальной занятости, также получают социальное пособие от имени государства», - отметил он.
Алиев добавил, что с целью не допустить резкого роста безработицы, принято решение о создании в 2020 году 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, а также более 80 тысяч граждан Азербайджана будут получать адресную социальную помощь. «Это не весь пакет социально-экономических мероприятий. Сюда мы можем добавить и налоговые каникулы, налоговые льготы. Определенные льготные условия в оплате коммунальных платежей, в обслуживании банковских кредитов. Таким образом, государство действует целенаправленно, системно. В первую очередь – это здоровье людей и их безопасность; во вторую очередь – это экономическое развитие, а также социальная защита населения и вопросы, связанные с международным сотрудничеством», - отметил президент Азербайджана.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 6 мая, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане составляет 2 127, умерших - 28 , вылечившихся - 1536.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 563 человека. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, остальных - стабильное.
А.Азизов
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