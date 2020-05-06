Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8428 RUR   0.0231 GBR   2.1137 TRY   0.24

Цена на нефть

05.05   $/bbl WTI 24.56 4.17 Brent 30.97 3.77

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 06.05.2020 19:43

Азербайджан может ужесточить карантин в случае роста числа зараженных COVID-19 в результате мер по смягчению – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил ужесточение специального карантинного режима в случае роста зараженных коронавирусом COVID-19 после некоторого смягчения карантина.

«Все меры, которые были приняты, в том числе меры ограничительного характера, носили одну цель – обеспечить безопасность здоровья и сохранить жизнь наших граждан. Начиная с 14 апреля, в Азербайджане наблюдается позитивная динамика. Количество выздоровевших больше, чем количество заразившихся. В результате этого постепенно, с 27 апреля и далее 4 мая был смягчен карантинный режим, который остается в силе до конца мая. Таким образом, мы будем и дальше вести соответствующий постоянный мониторинг над ситуацией. В случае если мы увидим, что меры, носящие характер послабления, приведут к резкому увеличению заразившихся, нам придется вновь усилить ограничительные меры», - сказал Алиев в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, пандемия коронавируса негативно повлияют на экономические показатели Азербайджана. «Несмотря на то, что результаты первого квартала социально-экономического развития позитивные (рост ВВП на 1,1% - ИФ), не исключено, что в дальнейшем мы можем наблюдать спад. Тем не менее, мы мобилизовали значительные финансовые ресурсы в объеме как минимум $2 млрд для оказания помощи людям, работающим в сферах, наиболее пострадавшим от коронавируса. Таких граждан у нас порядка 700 тысяч. Существенная часть их заработной платы выплачивается государством. Также работники государственного сектора, которые отправлены в вынужденный отпуск, получают в полном объеме заработную плату, а таких у нас более 900 тысяч человек. Еще 600 тысяч человек, относящиеся к категории людей с низкими доходами, в том числе безработные и те, кто занят в неформальной сфере, неформальной занятости, также получают социальное пособие от имени государства», - отметил он.

Алиев добавил, что с целью не допустить резкого роста безработицы, принято решение о создании в 2020 году 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, а также более 80 тысяч граждан Азербайджана будут получать адресную социальную помощь. «Это не весь пакет социально-экономических мероприятий. Сюда мы можем добавить и налоговые каникулы, налоговые льготы. Определенные льготные условия в оплате коммунальных платежей, в обслуживании банковских кредитов. Таким образом, государство действует целенаправленно, системно. В первую очередь – это здоровье людей и их безопасность; во вторую очередь – это экономическое развитие, а также социальная защита населения и вопросы, связанные с международным сотрудничеством», - отметил президент Азербайджана.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 6 мая, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане составляет 2 127, умерших - 28 , вылечившихся - 1536.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 563 человека. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, остальных - стабильное.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


Похожие новости


Президент Алиев отмечает позитивную динамику с COVID-19 в Азербайджане за последние 3 недели Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года По COVID-19 в Азербайджане последнюю неделю наблюдается положительная динамика – президент Алиев У России есть все для борьбы с коронавирусом - Путин Путин поручил правительству к 20 апреля обеспечить подготовку прогнозов по заболеваемости COVID-19 в РФ Макрон полагает, что о вспышке "уханьского" коронавируса известно далеко не все

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]