Азербайджан предлагает создать совместный Инвестфонд Тюркоязычных государств со штаб-квартирой в Баку

Азербайджан выступил с инициативой создания Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных государств со штаб-квартирой в Баку.
С таким предложение выступил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе видеоконференции министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, "Тюркский совет") в среду.
«Министр отметил, что в случае размещения штаб-квартиры Фонда в Баку, Азербайджан готов оказать всестороннюю поддержку для его создания», сообщает министерство экономики.
В ходе конференции, Джаббаров также выступил с рядом инициатив.
В частности он предложил странам, входящим в "Тюркский совет", провести мероприятия по взаимному признанию электронных подписей, воспользоваться опытом Азербайджана при создании Тюркского торгового дома, подготовить каталог пограничных и транзитных режимов.
Кроме того, министр также предложил создать электронную систему по обмену информацией, которая позволит отслеживать передвижение товаров и процедуры в онлайнрежиме.
Касаясь вопросов поддержки деятельности Тюрской торгово-промышленной палаты и создания Совместного инвестиционного фонда, Джаббаров подчеркнул, что создание Фонда увеличит взаимные инвестиции, что в свою очередь положительно отразится на развитии малого и среднего предпринимательства, созданию новых рабочих мест, поддержке инноваций, а в конечном итоге на развитие экономики тюркоязычных стран и социальному развитию.
Б.Рустамбеков
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