Баку и Москва работают над увеличением грузопотока – президент Азербайджана

Азербайджан и Россия в настоящее время работают над реализацией 7 «дорожных карт» для развития двустороннего сотрудничества, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Мы в двустороннем формате работаем по реализации семи дорожных карт – это очень конкретные проекты, охватывающие важные сферы жизнедеятельности. По каждому направлению есть четкий план и временные сроки, есть поручения президентов для реализации дорожных карт. Все это будет сближать наши страны и народы и укреплять уровень сотрудничества, рост товарооборота, взаимные инвестиции. Конечно, все это будет вести к улучшению благосостояния наших народов», - сказал Алиев в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, перспективы развития отношений между двумя странами «самые благоприятные», поскольку уже создан благоприятный фундамент.

«Российско-азербайджанские отношения характеризуются обеими сторонами как отношения стратегического партнерства. И это на самом деле так. Если посмотреть на широкую повестку дня наших отношений, мы увидим практически все сферы жизнедеятельности. У нас очень активное политическое взаимодействие, очень много встреч на уровне глав государств, они проводятся регулярно», - отметил он.

Президент Азербайджана подчеркнул, что в экономическом плане последние годы наблюдается рост взаимного товарооборота, что также говорит об активизации экономического сотрудничества. «Сотни компаний с российским капиталом работают в Азербайджане в различных секторах экономики. У нас очень эффективное сотрудничество в транспортной сфере. Мы совместно реализуем важный транспортный международный проект «Север-Юг». Как на российской территории, так и на азербайджанской территории практически все инфраструктурные проекты, связанные с этим коридором, осуществлены. Мы работаем сейчас над вопросами, связанными с транспортно-логистическими направлениями, чтобы увеличить грузопоток и тем самым создать более благоприятные условия для стран, которые являются нашими соседями, и укрепить транзитный потенциал», - добавил он.

Алиев отметил наличие большого числа двусторонних проектов в сфере энергетики. «Должен отметить объединение энергосистем России и Азербайджана. В случае аварий в Азербайджане или в России мы моментально помогаем друг другу и демонстрируем солидарность. Поэтому, говоря о перспективах, я думаю, что мы будем ориентироваться на достигнутый результат и работать по тем направлениям, что я уже отметил, в будущем и по новым направлениям сегодня», - сказал президент Азербайджана.

При этом он выразил сожаление, что из-за пандемии коронавируса будет иметь место большой спад турпотока из России в Азербайджан в 2020 году. «Вызывает, конечно, сожаления, что в этом году в туристической сфере будет большой спад. Традиционно и граждане Азербайджана посещали Россию, и граждане России посещали Азербайджан. Рост турпотока постоянно демонстрировал хорошие цифры. Но с учетом пандемии границы наших стран по взаимному согласию закрыты, поэтому, наверное, турпоток и сфера туризма будет одной из последних сфер, которая будет выходить из карантинного режима», - добавил Алиев.

А.Азизов