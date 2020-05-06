Помпео отверг прямое участие США в недавних событиях в Венесуэле, обещает добиться освобождения сограждан

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил журналистам, что американское руководство не причастно к операции в Венесуэле.
"Прямого участия американского руководства в этой операции не было", - сказал он.
Помпео отметил, что "если бы мы в этом участвовали, все бы прошло иначе". Кроме того, глава госдепа пообещал "использовать все инструменты", чтобы добиться освобождения оказавшихся под стражей в Венесуэле американцев
Президент США Дональд Трамп накануне также заявил журналистам, что Вашингтон не имеет отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.
Ранее на этой неделе венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США. По его словам, заговор был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.
В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера. В результате попытки вторжения восемь нападавших были убиты, двоих взяли в плен. В Колумбии также отвергли какую-либо причастность властей к этой операции.
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