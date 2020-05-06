Дмитрий Босов, основатель группы "Аллтек", контролирующей производителя угля "Сибантрацит" и ряд других активов, совершил самоубийство, сообщил РБК со ссылкой на двух знакомых бизнесмена.
По данным издания, Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово в ночь на 6 мая.
Представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий подтвердила гибель Босова.
"Следователем следственного отдела по городу Одинцово организована проверка по факту смерти 52-летнего местного жителя", - сказала Врадий в среду "Интерфаксу" в ответ на запрос о смерти Босова.
По ее словам, 6 мая тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. "Рядом с телом мужчины лежал пистолет "Glock 19 gen 4", - сказала Врадий.
Босов родился в 1968 году, окончил МГТУ им.Баумана. Вместе с однокурсниками по Бауманке создал группу "Аллтек". По состоянию на 2013 год, согласно проспекту к несостоявшемуся в итоге IPO "Сибантрацита", Босов контролировал около 66,5% группы "Аллтек", Владимир Микулик владел примерно 21%, Дмитрий Ага - менее 5%. У основного российского юрлица группы - ООО "Аллтек" - согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс" сейчас четыре владельца: у Босова 86,57%, Дмитрию Ага принадлежит 7,9%, остальное у Игоря Макарова и Олега Шемшука.
Босов увлекался хоккеем и участвовал в матчах Ночной хоккейной лиги, а "Сибантрацит" является одним из ее спонсоров.
Известность Босов приобрел в 90-е годы как один из участников передела отечественной алюминиевой промышленности. Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1,1 млрд, что соответствовало 86-му месту в списке богатейших россиян по итогам 2019 года.
Помимо "Сибантрацита", Босов являлся совладельцем другой угольной компании - "Востокуголь". В прошлом году стало известно, что у ФСБ есть претензии к "Арктической горной компании" (входит в "Востокуголь") из-за подозрений в незаконной добыче угля на Таймыре. Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, говорил журналистам в декабре, что "там продолжаются контрольные мероприятия, окончательных результатов нет". "Я со своей стороны буду прилагать усилия к тому, чтобы этот инвестиционный проект продолжал осуществляться", - говорил Трутнев в ответ на вопрос, к каким выводам пришла Федеральная служба безопасности.
В апреле этого года "Востокуголь" оказался в центре еще одного скандала. Компания сообщила, что ее руководитель Александр Исаев "снят со всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь". "Причина расторжения с ним всех взаимоотношений и увольнения - вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности. Начато расследование", - говорилось в идентичных по тексту сообщениях "Востокугля" и "Сибантрацита". В свою очередь, Исаев подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям, потребовав признать опубликованные на их сайтах сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию.
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