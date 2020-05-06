Турции завершила первый этап борьбы с Covid-19, утверждают в Минздраве страны

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране находится под контролем.
"Пандемия находится под контролем, но реалии вируса остались прежними. Ваш дом остается самым безопасным местом для защиты от коронавируса", - цитируют турецкие СМИ слова министра.
Он отметил, что Турция "завершила первый этап борьбы с коронавирусом". Коджа также указал, что второй этап будет эффективным только в том случае, если люди продолжат носить маски там, где это требуется, и соблюдать дистанцию. В рамках второго этапа в стране будут ослаблены введенные из-за коронавируса ограничения.
За последнюю неделю прирост летальных исходов в Турции сократился. С 11 мая в стране откроются торговые центры, однако в них будут пускать только ограниченное число посетителей. Рестораны и кафе, расположенные внутри центров, будут закрыты.
С начала вспышки коронавируса в Турции зарегистрировано около 130 тыс. случаев заражения Covid-19. Более 3,5 тыс. человек скончались.
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