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Регион 06.05.2020 22:01

Турции завершила первый этап борьбы с Covid-19, утверждают в Минздраве страны

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране находится под контролем.

"Пандемия находится под контролем, но реалии вируса остались прежними. Ваш дом остается самым безопасным местом для защиты от коронавируса", - цитируют турецкие СМИ слова министра.

Он отметил, что Турция "завершила первый этап борьбы с коронавирусом". Коджа также указал, что второй этап будет эффективным только в том случае, если люди продолжат носить маски там, где это требуется, и соблюдать дистанцию. В рамках второго этапа в стране будут ослаблены введенные из-за коронавируса ограничения.

За последнюю неделю прирост летальных исходов в Турции сократился. С 11 мая в стране откроются торговые центры, однако в них будут пускать только ограниченное число посетителей. Рестораны и кафе, расположенные внутри центров, будут закрыты.

С начала вспышки коронавируса в Турции зарегистрировано около 130 тыс. случаев заражения Covid-19. Более 3,5 тыс. человек скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]