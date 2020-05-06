Экс-глава ИВ Имишлинского района арестован на 4 месяца

Суд в Баку избрал меру пресечения в виде ареста экс-главе Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева, задержанным 6 мая Службой государственной безопасности, сообщают местные СМИ.
“Сабаильский районный суд в ходе судебного процесса, проведенного, избрал Гаджиеву меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца”, - отмечают издания.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района.
Текст распоряжения опубликован на сайт главы государства.
Раннее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что во вторник в Имишлинском районе сотрудниками СГБ проводятся следственно-оперативные мероприятия по задержанию должностных лиц Исполнительной власти Имишлинского района.
В рамках спецоперации проведен обыск в кабинете главы ИВ Гаджиева, после чего он был арестован и доставлен в Баку.
Б.Рустамбеков
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