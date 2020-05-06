Средняя цена нефти Urals в январе-апреле снизилась на 37%, до $41,04 - Минфин РФ

Средняя цена нефти марки Urals в январе-апреле 2020 года сложилась в размере $41,04 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $65,18 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 37%.

Средняя цена на нефть марки Urals в апреле была на уровне $18,22 за баррель, в апреле 2019 года она составляла $71,54 за баррель.

В январе-марте снижение цены составило 24%.

В 2019 году средняя цена равнялась $63,59 за баррель.