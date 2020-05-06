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ТЭК 06.05.2020 22:16

Средняя цена нефти Urals в январе-апреле снизилась на 37%, до $41,04 - Минфин РФ

Средняя цена нефти марки Urals в январе-апреле 2020 года сложилась в размере $41,04 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $65,18 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 37%.

Средняя цена на нефть марки Urals в апреле была на уровне $18,22 за баррель, в апреле 2019 года она составляла $71,54 за баррель.

В январе-марте снижение цены составило 24%.

В 2019 году средняя цена равнялась $63,59 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, МИНФИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]