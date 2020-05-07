Глава Samsung пообещал положить конец династии в управлении компанией, не будет передавать его детям

Вице-президент и фактический глава южнокорейской Samsung Electronics Ли Джэён (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён) объявил, что не намерен передавать управление компанией своим детям.
Таким образом, будет положен конец династии основателей Samsung, три поколения которой руководят компанией.
Выступая в штаб-квартире Samsung в Сеуле в среду, Ли Джаён принес свои извинения за коррупционный скандал, а также за нарушения, допущенные топ-менеджерами компании в отношении профсоюзов. Он пообещал сотрудникам, что они смогут беспрепятственно объединяться в профсоюзы, вести коллективные переговоры и участвовать в мирных собраниях.
Заявления Ли Джаёна указывают на то, что Samsung будет управляться профессиональными менеджерами, которые будут выбираться по профессиональным качествам, а не в связи с принадлежностью к семье основателей, пишет The Wall Street Journal.
Ли Джаён, который закончил Гарвардский университет и владеет тремя языками, в настоящее время не участвует в управлении повседневными операциями Samsung, однако ни одно крупное решение, в том числе о серьезных инвестициях, без него не принимается.
Попытки Ли Джаёна обеспечить себе получение беспрепятственного контроля над Samsung в случае смерти его отца Ли Кун Хи, отошедшего от дел по состоянию здоровья, уже создали ему множество проблем, в том числе стали причиной, по которой ему пришлось отбыть годовой срок заключения.
"Я не планирую передавать мою роль в компании моим детям, - заявил он в среду. - Я обдумывал это в течение длительного времени, однако не хотел говорить об этом открыто".
Ли Джаён выступил перед журналистами в среду с готовой речью и не стал отвечать на вопросы. Этих заявлений потребовал новый комитет по корпоративному управлению, созданный в Samsung.
Samsung представляет собой конгломерат, который объединяет в себе десятки разных компаний, включая компанию сферы страхования жизни, владельца тематических парков, а также биофармацевтический бизнес. Samsung Electronics Co., крупнейший в мире производитель смартфонов и чипов памяти, является ключевой компанией конгломерата.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Экс-глава ИВ Имишлинского района арестован на 4 месяца
Баку и Москва работают над увеличением грузопотока – президент Азербайджана
Цены на нефть умеренно растут, Brent на уровне $29,89 за баррель
Orlen Lietuva в I квартале получила 141 млн евро убытка на фоне падения цен на нефть и пандемии COVID-19
Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн - университет Хопкинса
Турпоток из РФ в Испанию в марте упал почти на 70%
В турецких отелях этим летом будут действовать ограничения для туристов
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Caspian European Club организовал онлайн B2B Transport форум с участием Эльмира Велизаде
«Центр StudyLab принесет новшества в образование нашей молодежи за рубежом»
NEQSOL Holding оказал продовольственную помощь 3000 малоимущим семьям
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог