Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8428 RUR   0.0231 GBR   2.1137 TRY   0.24

Цена на нефть

05.05   $/bbl WTI 24.56 4.17 Brent 30.97 3.77

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 06.05.2020 23:08

Объем вкладов в Atabank и Amrahbank составляет около 400 млн манатов – глава ЦБ Азербайджана

ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank», чьи лицензии аннулированы с 28 апреля, испытывали острую проблему с капиталом и ряд других проблем, заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

«Мы завершаем процесс приема-сдачи в этих банках для передачи материалов ликвидатору – Азербайджанскому фонду страхования вкладов (ADIF). У обоих этих банков имелись острые проблемы, в том числе и по капиталу. В настоящее время минимальные требования по капиталу для банков составляют 50 млн манатов. Однако, в том же Atabank капитал составлял минус 214 млн манатов, т.е. банку была нужна дополнительная капитализация в 264 млн манатов. В Amrahbank капитал составлял минус 77 млн манатов, т.е. банку был нужен дополнительный капитал в 127 млн манатов», - сказал Рустамов в интервью телеканалу RealTV.

По его словам, акционерам банкам было предложено увеличить капитал, однако они отказались.

Рустамов подчеркнул, что в Atabank удельный вес проблемных кредитов составлял 88%, в Amrahbank – 40%.

«Суммарный объем вкладов в этих банках оценивается около 400 млн манатов. Их возврат вкладчикам через ADIF мы намерены начать в максимально короткие сроки – не позднее 1 июня. Кроме этого, в этих банках имеются средства бизнеса в размере 18 млн манатов, возврат этих средств будет осуществляться также со стороны ADIF в порядке очередности.

Рустамов добавил, что оба банка осуществляли рискованную кредитную политику, имели низкий уровень управления, в них отсутствовал риск менеджмент, все это привело к такой плачевной ситуации, что Центробанк вынужден был аннулировать их лицензии.

Как сообщалось ранее, Бакинский апелляционный суд 30 апреля 2020 года объявил Atabank и Amrahbank банкротами и запустил процедуру их банкротства. Ликвидатором обоих банков назначен ADIF.

ОАО AtaBank был создан в 1994 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана.

ОАО «Amrahbank» было создано в 1993 году. Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.

Официальный курс на 6 мая 1,7 манат/$1

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛ, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


В Азербайджане вступили в силу новые требования к адекватности капитала банков и классификации рисков В Азербайджане с конца ноября 2019г вводятся новые требования к адекватности капитала банков и классификации рисков Капитальные инъекции в банки Азербайджана с 2016г составили 1,8 млрд манатов - регулятор Капитальные инъекции в банки Азербайджана в 2018г составили 0,5 млрд манатов Банки в Азербайджане в 2018г увеличили активы на 5,7%, капитализацию – на 9,8% - регулятор Банки в Азербайджане в январе-ноябре увеличили активы на 7%, капитализацию – на 14,5% - регулятор

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]