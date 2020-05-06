Объем вкладов в Atabank и Amrahbank составляет около 400 млн манатов – глава ЦБ Азербайджана

ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank», чьи лицензии аннулированы с 28 апреля, испытывали острую проблему с капиталом и ряд других проблем, заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов.
«Мы завершаем процесс приема-сдачи в этих банках для передачи материалов ликвидатору – Азербайджанскому фонду страхования вкладов (ADIF). У обоих этих банков имелись острые проблемы, в том числе и по капиталу. В настоящее время минимальные требования по капиталу для банков составляют 50 млн манатов. Однако, в том же Atabank капитал составлял минус 214 млн манатов, т.е. банку была нужна дополнительная капитализация в 264 млн манатов. В Amrahbank капитал составлял минус 77 млн манатов, т.е. банку был нужен дополнительный капитал в 127 млн манатов», - сказал Рустамов в интервью телеканалу RealTV.
По его словам, акционерам банкам было предложено увеличить капитал, однако они отказались.
Рустамов подчеркнул, что в Atabank удельный вес проблемных кредитов составлял 88%, в Amrahbank – 40%.
«Суммарный объем вкладов в этих банках оценивается около 400 млн манатов. Их возврат вкладчикам через ADIF мы намерены начать в максимально короткие сроки – не позднее 1 июня. Кроме этого, в этих банках имеются средства бизнеса в размере 18 млн манатов, возврат этих средств будет осуществляться также со стороны ADIF в порядке очередности.
Рустамов добавил, что оба банка осуществляли рискованную кредитную политику, имели низкий уровень управления, в них отсутствовал риск менеджмент, все это привело к такой плачевной ситуации, что Центробанк вынужден был аннулировать их лицензии.
Как сообщалось ранее, Бакинский апелляционный суд 30 апреля 2020 года объявил Atabank и Amrahbank банкротами и запустил процедуру их банкротства. Ликвидатором обоих банков назначен ADIF.
ОАО AtaBank был создан в 1994 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана.
ОАО «Amrahbank» было создано в 1993 году. Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.
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