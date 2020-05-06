Ситуация в AGBank и NBCBank не слишком радужная - Рустамов

ОАО «AGBank» и «NBCBank», в которых Центробанк Азербайджана с 27 апреля ввел временное администрирование, имеют отрицательный капитал, ситуация в этих банках удручающая, заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов.
«Ситуация в AGBank и NBCBank была нам отчасти известна, но нам нужно было прояснить некоторые моменты, поэтому мы и ввели в них временное администрирование. Но нужно сказать, что ситуация в банках не слишком радужная», - сказал Рустамов в интервью телеканалу RealTV.
По его словам, в AGBank отрицательное значение капитала составляет 145 млн манатов, в NBCBank – минус 23 млн манатов. Удельный вес проблемных кредитов в AGBank составляет 54%, в NBCBank – 32%, суммарные вклады оцениваются в 280 млн манатов.
Рустамов добавил, что оба банка работают долгие годы и они сами виноваты в сложившейся ситуации.
Глава ЦБА подчеркнул, что процесс оздоровления в банковском секторе Азербайджана является одним из приоритетов для Центробанка на 2020 год. «Токсичные активы и слабые банки создают риски для финансово-банковской системы, тем более в сложной макроэкономической среде, которая сегодня имеет место в мире. Кроме этого, это и сильный социальный удар, в том числе и по вкладчикам в банках. Поэтому мы и решаем эти накопившиеся проблемы», - отметил он.
Рустамов добавил, что в целом банковская система Азербайджана устойчивая и стабильная. «Оздоровление улучшит позиции банковского сектора. У нас сегодня показатель адекватности капитала превышает 20% при норме в 10%. В целом, ситуация динамичная и постоянно проводится оценка в банковском секторе», - сказал глава ЦБА.
AGBank основан в 1992 году и входит в топ-15 банков Азербайджана.
NBC Bank учрежден в декабре 1992 года. Акционерами банка являются 2 юридических лица (доля 8,75%) и 7 физических лиц (доля 91,25%).
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