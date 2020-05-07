В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тыс. заражений COVID-19, скончались более 8 тыс. человек

В Бразилии к среде зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, умерли более 8 тыс. человек по всей стране, сообщает новостной портал "Глобу".

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зарегистрированных зараженных превысило 100 тыс. человек.

Самое большое количество смертей зарегистрировали на севере и северо-востоке страны, а также в штатах Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро.

Выздоровели 22,8 тыс. человек.