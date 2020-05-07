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Дальнее зарубежье 07.05.2020 05:36

В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тыс. заражений COVID-19, скончались более 8 тыс. человек

В Бразилии к среде зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, умерли более 8 тыс. человек по всей стране, сообщает новостной портал "Глобу".

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зарегистрированных зараженных превысило 100 тыс. человек.

Самое большое количество смертей зарегистрировали на севере и северо-востоке страны, а также в штатах Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро.

Выздоровели 22,8 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]