Арестованный в Венесуэле американец заявил, что собирался захватить аэропорт Каракаса и похитить Мадуро

Арестованный за вторжение в Венесуэлу бывший американский морской пехотинец Люк Александер Денман объяснил, что намеревался вместе с соратниками попытаться захватить столичный аэропорт, сообщает в среду венесуэльское телевидение.
По его информации, этот 34-летний гражданин США, работающий в частной американской охранной компании, пояснил, что захват аэропорта был первым этапом плана. Предполагалось, что после этого в аэропорт смогут приземлиться американские военные самолеты. Далее планировалось похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Телевидение Венесуэлы отмечает, что, по словам арестованного, такие распоряжения он получил от руководства частной охранной компании - SilverCorp.
Ранее в среду Мадуро сообщил, что арестованные за попытку вторжения в Венесуэлу американцы предстали переду судом и признали вину.
"Американские наемники признались. Их вина доказана. Их задержали с поличным. Теперь их судят. Этим занимаются наша генпрокуратура и гражданские суды Венесуэлы", - сказал он журналистам.
Мадуро пообещал, что рассмотрение дела будет справедливым, отмечают латиноамериканские СМИ.
Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское руководство не причастно к операции в Венесуэле.
"Прямого участия американского руководства в этой операции не было", - сказал он.
Помпео отметил, что "если бы мы в этом участвовали, все бы прошло иначе". Кроме того, глава госдепа пообещал "использовать все инструменты", чтобы добиться освобождения оказавшихся под стражей в Венесуэле американцев.
Президент США Дональд Трамп накануне также заявил журналистам, что Вашингтон не имеет отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.
Ранее на этой неделе Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу - два гражданина США. По его словам, заговор был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.
В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера. В результате попытки вторжения восемь нападавших были убиты, двоих взяли в плен. В Колумбии также отвергли какую-либо причастность властей к этой операции.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Экс-глава ИВ Имишлинского района арестован на 4 месяца
Баку и Москва работают над увеличением грузопотока – президент Азербайджана
Цены на нефть умеренно растут, Brent на уровне $29,89 за баррель
Orlen Lietuva в I квартале получила 141 млн евро убытка на фоне падения цен на нефть и пандемии COVID-19
Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн - университет Хопкинса
Турпоток из РФ в Испанию в марте упал почти на 70%
В турецких отелях этим летом будут действовать ограничения для туристов
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Caspian European Club организовал онлайн B2B Transport форум с участием Эльмира Велизаде
«Центр StudyLab принесет новшества в образование нашей молодежи за рубежом»
NEQSOL Holding оказал продовольственную помощь 3000 малоимущим семьям
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог