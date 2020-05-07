ЕС выделит странам Западных Балкан 3,3 млрд евро на восстановление после кризиса из-за COVID-19

Саммит ЕС - Западные Балканы, состоявшийся в среду в форме видеоконференции, подтвердил, что Евросоюз выделит региону помощь в 3,3 млрд евро на борьбу с коронавирусом и ликвидацию его последствий, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Первой важной темой нашей повестки был COVID-19, потому что это важно для государств-членов Европейского союза. Но ответить на этот значительный вызов также важно для партнерства со странами региона. И это причина, по которой мы как Европейский союз утвердили очень важные решения, показывающие нашу полную солидарность с регионом", - сказал Мишель на пресс-конференции, транслировавшейся по видеосвязи.

"Мы выделяем 3,3 млрд евро краткосрочной и среднесрочной помощи для всего региона, чтобы поддержать стратегию его восстановления", - заявил глава Европейского совета.

Второй важной темой саммита, по его словам, была европейская перспектива западно-балканских партнеров Евросоюза, которую подтвердили европейские лидеры в ходе совещания. Руководители государств ЕС также подчеркнули необходимость продолжать реформы, добиваться уважения верховенства права, приоритета демократических ценностей, бороться против коррупции.

"Это фундаментальные темы в интересах населения, людей, но также важные для усиления партнерства между регионом и Европейским союзом", - отметил председатель Евросовета.

В связи с этим Мишель еще раз приветствовал состоявшееся ранее решение государств-членов об открытии переговоров с Северной Македоний и Албанией о вступлении в Евросоюз.