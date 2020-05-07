Вашингтон разочарован отношениями с Пекином - Белый дом

Администрация США разочарована нынешними отношениями с Китаем, заявила на брифинге в Белом доме в ночь на четверг пресс-секретарь Кейли Макэнани.

"Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование", - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях США и Китая в настоящий момент.

По ее словам, в частности, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев".

При этом она не стала комментировать торговые отношения между КНР и США, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Ранее Трамп заявил, что "Китай сделает все что угодно, что в его силах", чтобы он проиграл эти выборы. Трамп полагает, что Китай предпочел бы видеть на посту президента США его конкурента Джо Байдена, который мог бы ослабить давление на Пекин в области торговли.