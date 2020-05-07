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Дальнее зарубежье 07.05.2020 09:28

Трамп предложит кандидатуру Джеймса Стори на пост посла США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру Джеймса Стори на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Венесуэле, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что в настоящий момент Стори служит временным поверенным в делах США в Венесуэле в посольстве США в Колумбии.

Ранее он был временным поверенным в делах посольства Соединенных Штатов в Каракасе.

Стори занимал должности в посольствах и консульствах США в Бразилии, Мозамбике и Мексике, в антинаркотическом подразделении госдепа, находился на гражданской службе в Афганистане.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЕНЕСУЭЛА, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]