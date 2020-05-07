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Четыре новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Южная Корея сообщила еще о четырех случаях заражения коронавирусом за минувшие сутки.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), общее число случаев заболевания новым типом коронавируса достигло 10 тыс. 810 человек.

Отмечается, что три из четырех случаев были завезены в страну из-за рубежа.

Один человек скончался. Общее число умерших за время пандемии в стране выросло до 256 человек.

В общей сложности от коронавируса нового типа вылечились 9 тыс. 419 человек.

Власти Южной Кореи на фоне замедления роста новых инфекций решили отменить жесткую систему социального дистанцирования, которая была введена в марте.

С 6 мая гражданам страны разрешено вернуться к своим повседневным обязанностям, соблюдая при этом основные правила предосторожности. Школы также будут открываться поэтапно, начиная со следующей недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]