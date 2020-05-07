Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8357 RUR   0.0229 GBR   2.0948 TRY   0.2358

Цена на нефть

06.05   $/bbl WTI 23.99 -0.57 Brent 29.72 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.05.2020 11:19

Сенат попробует отменить вето Трампа на резолюцию, запрещавшую ему применение силы против Ирана

Сенат США попытается в четверг отменить вето президента Дональда Трампа на резолюцию, которая запрещает ему применение военной силы против Ирана без согласия Конгресса.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл объявил в среду, что верхняя палата Конгресса проведет голосование по отмене вето в четверг.

Ранее Трамп наложил вето на резолюцию и заявил, что Конгресс не должен был принимать ее.

"Это была очень оскорбительная резолюция. Ее создали демократы в рамках их стратегии, заключавшейся в том, чтобы посеять раздор среди республиканцев и попытаться благодаря этому выиграть выборы 3 ноября. Те немногие республиканцы, которые поддержали резолюцию, как раз подыграли демократам", - говорится в заявлении Трампа.

Он пояснил, что в мире - немало угроз для США, причём со временем эти угрозы видоизменяются. "В конституции указано, что у президента должна быть возможность действовать на опережение и предпринимать быстрые и решительные ответные действия. Именно это я и сделал (в случае с Сулеймани - ИФ)", - подытожил Трамп.

Зимой 2020 года после устранения Сулеймани в конгрессе США решили попытаться ограничить полномочия Трампа в том, что касается военных действий против Ирана. Конгрессмены считали, что без такого ограничения Трамп может развязать войну.

В США президент не может вести войну без одобрения Конгресса. Однако он имеет право без согласования с законодательной властью проводить ограниченные по масштабам и по времени операции за рубежом.

Резолюция, инициированная сенатором Тимом Кейном потребует от Трампа вывести любые американские войска из любых военных действий против Ирана в течение 30 дней, если президент не получит одобрения Конгресса на военные действия.

"Я настоятельно призываю своих коллег присоединиться ко мне в голосовании, чтобы преодолеть его вето. Если только в Конгрессе не будет тщательно достигнут консенсус о том, что война необходима, мы не должны посылать наши войска в опасное место", - заявил Кейн в среду.

Резолюция первоначально была принята Сенатом в феврале, восемь сенаторов от Республиканской партии поддержали ее. Затем в марте ее приняла Палата представителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТ, ТРАМП, ВЕТО


Похожие новости


В Сенате США просят главу ВОЗ объяснить позицию по коронавирусу Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики объемом $2 трлн Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа Сенат США проголосовал против вызова новых свидетелей в рамках процесса импичмента Трампа Больше половины американцев считают, что сенат должен лишить Трампа должности президента В сенате США начинается судебный процесс по импичменту Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]