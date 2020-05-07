Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 263 тыс. 831 человека, увеличившись за сутки на 6 тыс. 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, в настоящий момент насчитывается 3 млн 755 тыс. 379 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 91 тыс. 555 случаев заражения.
Полностью излечились более 1,2 млн человек.
Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 228 тыс. 603 (73 тыс. 431 скончавшийся), Испании - 220 тыс. 325 (25 тыс. 857), Италии - 214 тыс. 457 (29 тыс. 684), Великобритании - 202 тыс. 359 (30 тыс. 150), Франции - 174 тыс. 224 (25 тыс. 812), Германии - 168 тыс. 611 (7 тыс. 275), Турции - 131 тыс. 744 (3 тыс. 584), Бразилии - 126 тыс. 953 (8 тыс. 588), Иране - 101 тыс. 650 (6 тыс. 418).
В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом на утро среды, было выявлено 165 тыс. 929 больных и 1 тыс. 537 случай летального исхода, выздоровели 21 тыс. 327 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на седьмом месте в мире.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах мира.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.
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