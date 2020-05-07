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Здравоохранение 07.05.2020 09:25

Число жертв коронавируса в мире превысило 260 тыс. человек, инфицировано более 3,75 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 263 тыс. 831 человека, увеличившись за сутки на 6 тыс. 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, в настоящий момент насчитывается 3 млн 755 тыс. 379 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 91 тыс. 555 случаев заражения.

Полностью излечились более 1,2 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 228 тыс. 603 (73 тыс. 431 скончавшийся), Испании - 220 тыс. 325 (25 тыс. 857), Италии - 214 тыс. 457 (29 тыс. 684), Великобритании - 202 тыс. 359 (30 тыс. 150), Франции - 174 тыс. 224 (25 тыс. 812), Германии - 168 тыс. 611 (7 тыс. 275), Турции - 131 тыс. 744 (3 тыс. 584), Бразилии - 126 тыс. 953 (8 тыс. 588), Иране - 101 тыс. 650 (6 тыс. 418).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом на утро среды, было выявлено 165 тыс. 929 больных и 1 тыс. 537 случай летального исхода, выздоровели 21 тыс. 327 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на седьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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