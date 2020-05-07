Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8357 RUR   0.0229 GBR   2.0948 TRY   0.2358

Цена на нефть

06.05   $/bbl WTI 23.99 -0.57 Brent 29.72 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.05.2020 11:42

В Украине 507 новых случаев заболевания Covid-19, за сутки 13 человек умерли, почти 300 выздоровели - Минздрав

Свыше полутысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 зафиксировано на Украине за минувшие сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 299 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 487 случаях заболевания Covid-19 за сутки, а 5 мая - о 366.

"За минувшие сутки заболело 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Было госпитализировано 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. Но при этом хорошая новость - 299 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в четверг.

Таким образом, по его словам, с начала пандемии на Украине зафиксирован уже 13 691 случай заболевания коронавирусом, 2 396 заболевших уже выздоровели, а 340 скончались. Таким образом, в настоящее время количество болеющих Covid-19 в стране составляет 10 955.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, из общего количества подтвержденных заболеваний Covid-19 он выявлен у 933 детей и 2 660 медиков. Из 340 умерших - 19 медработников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


На Украине ожидают пик заболеваемости коронавирусом до середины мая - Ермак В Украине за сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19 Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 1251, умерли 32 человека - Минздрав 1096 человек заболели COVID- 19 на Украине, за сутки выявлено 154 новых случая Киев рассчитывает на $165 млн в рамках глобального плана ООН по борьбе с COVID-19 По всей Украине введен режим ЧС до 24 апреля - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]