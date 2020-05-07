В Украине 507 новых случаев заболевания Covid-19, за сутки 13 человек умерли, почти 300 выздоровели - Минздрав

Свыше полутысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 зафиксировано на Украине за минувшие сутки, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 299 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 487 случаях заболевания Covid-19 за сутки, а 5 мая - о 366.
"За минувшие сутки заболело 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работников. Было госпитализировано 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. Но при этом хорошая новость - 299 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в четверг.
Таким образом, по его словам, с начала пандемии на Украине зафиксирован уже 13 691 случай заболевания коронавирусом, 2 396 заболевших уже выздоровели, а 340 скончались. Таким образом, в настоящее время количество болеющих Covid-19 в стране составляет 10 955.
Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, из общего количества подтвержденных заболеваний Covid-19 он выявлен у 933 детей и 2 660 медиков. Из 340 умерших - 19 медработников.
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