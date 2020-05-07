Количество заражений коронавирусом в Грузии достигло 615

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус еще у пяти человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 615, сообщает в четверг грузинский Минздрав.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5002 человека, под наблюдением врачей в стационарах - 485 человек. Выздоровели 275 человек, скончались девять.
В Грузии уже четвертый день подряд число выздоравливающих пациентов превышает число заразившихся коронавирусной инфекцией.
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