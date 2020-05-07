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Регион 07.05.2020 12:04

Количество заражений коронавирусом в Грузии достигло 615

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус еще у пяти человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 615, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5002 человека, под наблюдением врачей в стационарах - 485 человек. Выздоровели 275 человек, скончались девять.

В Грузии уже четвертый день подряд число выздоравливающих пациентов превышает число заразившихся коронавирусной инфекцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, COVID

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]