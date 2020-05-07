В Сербии прекратил действовать комендантский час, введенный из-за коронавируса

Последний комендантский час, вводившийся для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, завершился в четверг в 05:00 утра местного времени (06:00 мск) в Сербии, сообщает сербский телерадиоканал РТС.
Таким образом, участие служащих вооруженных сил в обеспечении контроля за гражданским населением в стране прекращается.
Накануне депутаты скупщины (парламента Сербии) приняли постановление об отмене в стране чрезвычайного положения, введенное 15 марта.
Возобновляет работу общественный транспорт, люди старше 65 лет могут свободно перемещаться по городам, однако рекомендация оставаться дома для них остается в силе. Разрешены негрупповые прогулки.
С понедельника возобновили работу детские сады.
Между тем, ряд ограничений все же пока останется в силе. Так, в общественном транспорте, ресторанах и кафе обязательно использование перчаток и защитных масок, необходимо поддерживать социальную дистанцию в два метра. Пока не разрешены массовые собрания, закрыты театры и кинотеатры. Школы продолжают работать онлайн.
Ожидается, что празднования дней рождения, свадеб, крестин, с участием большого количества людей, вновь будет разрешено с 15 июня.
С момента начала эпидемии в Сербии диагностирован 9791 случай заражения COVID-19. От осложнений, связанных с заражением, скончались 203 человека.
По словам главы правительства Сербии Аны Брнабич, накануне в Сербии выявлено 114 случаев заражения, три человека скончались.
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