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СНГ 07.05.2020 12:30

Число заражений COVID-19 в Казахстане достигло 4509

В Казахстане зарегистрировано еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил республиканский оперативный штаб в четверг.

"Зарегистрированы еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Шымкент - один, Жамбылская область - один, Западно-Казахстанская область - три, Костанайская область - один, Туркестанская область - один", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, к данному часу в стране зарегистрировано 4 тыс.509 заболевших. Больше всего инфицированных в Алматы - 1 тыс. 422, Нур-Султане - 853, Атырауской области - 240. Выздоровели к данному часу 1 тыс. 408 человек, скончались 30.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]