Число заражений COVID-19 в Казахстане достигло 4509

В Казахстане зарегистрировано еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил республиканский оперативный штаб в четверг.

"Зарегистрированы еще семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Шымкент - один, Жамбылская область - один, Западно-Казахстанская область - три, Костанайская область - один, Туркестанская область - один", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, к данному часу в стране зарегистрировано 4 тыс.509 заболевших. Больше всего инфицированных в Алматы - 1 тыс. 422, Нур-Султане - 853, Атырауской области - 240. Выздоровели к данному часу 1 тыс. 408 человек, скончались 30.