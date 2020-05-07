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Дальнее зарубежье 07.05.2020 12:44

Борьба с последствиями коронавируса в бедных странах потребует $6,7 млрд, а не $2 млрд, считают в ООН

В ООН полагают, что на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями в наиболее уязвимых странах мира теперь потребуется собрать $6,7 млрд, а не $2 млрд, сообщает в четверг агентство Associated press (AP).

"Если мы не предпримем действия сейчас, то нам следует быть готовыми к существенному росту (интенсивности - ИФ) конфликтов, голода и бедности", - предупредил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По его словам, наиболее бедные страны мира в следующие 3-6 месяцев вряд ли столкнутся с пиком пандемии. Однако, пояснил он, в этих странах уже наблюдается падение доходов и исчезновение рабочих мест, перебои с поставками продовольствия и рост цен, а также проблемы с вакцинацией детей. Он добавил, что экономики подобных стран уже имеют дело с сокращением выручки от экспорта и перевода в эти страны денежных средств, а также с отсутствием туристов.

AP напоминает, что согласно заявлениям ООН, с 25 марта организация собрала $1 млрд на помощь 37 беднейшим странам мира для борьбы с COVID-19.

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Тэги: ООН, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]