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Инфраструктура и тендеры 07.05.2020 12:29

Азерсу увеличил в 2019г доходы от продажи питьевой воды на 10,5%

ОАО «Азерсу» (госмонополист по распределению воды и услугам канализации - ИФ) в 2019 году получило доходы от продажи питьевой воды в размере 136 млн 231,9 тыс. манатов, что на 10,5% выше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В общей сумме доходов общества в минувшем году на поступления от продажи воды населению приходится 71 млн 289,4 тыс. манатов (рост на 14,7%).

Доходы «Азерсу» от реализации 1 кубометра питьевой воды всем категориям абонентов в 2019 году составили 0,44 манат.

Доходы общества от продажи воды абонентам Баку в 2019 году составили 83 млн 197,7 тыс. манатов (рост на 6,9%), в том числе за счет продаж населению – 39 млн 672,3 тыс. манатов (рост на 11,6%).

Эксплуатационные расходы общества на систему водоснабжения в 2019 году составили 393 млн 939,7 тыс. манатов (рост на 9%), из которых 179 млн 432,4 тыс. манатов пришлось на Баку (рост на 6,1%).

Кроме того, в 2019 году «Азерсу» от предоставления услуг канализации получило доход в размере 61 млн 216,7 тыс. манатов (рост на 6,7%), в том числе населению – 17 млн 85,1 тыс. манатов ( спад на 0,1%) . Эксплуатационные расходы общества на систему канализации в прошлом году составили 65 млн 441,3 тыс. манатов (рост на 16,8%).

В 2019 году «Азерсу» получило доходы от предоставления услуг канализации в Баку в размере 42 млн 201,3 тыс. манатов (рост на 5,1%), в том числе населению – 9 млн 947,6 тыс. манатов (спад на 8,4%). Эксплуатационные расходы общества на систему канализации Баку в прошлом году составили 45 млн 822,3 тыс. манатов (рост на 15,3%).

Н.Аббасова

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Тэги: ВОДА, ПРОДАЖИ, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]