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Внутренняя политика 07.05.2020 12:37

Спецслужба Азербайджана обнародовала незаконные операции экс-главы Имишлинского района

Бывший глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев уличен в злоупотреблении своих полномочий, а также в присвоении государственных средств, сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ).

«Согласно собранным материалам, Вильям Гаджиев поручил отбирать часть средств, находящихся в распоряжении исполнительной власти Имишлинской района и подлежащих выплате в виде социальной помощи населению, а также выдать поддельные справки некоторым гражданам на свободное передвижение, что является нарушением режима специального карантинного режима”, - отмечается в сообщении.

В ходе расследования сотрудниками СГБ было установлено, что Гаджиев также незаконно раздавал квартиры людям, которые находились на квартирной очереди в Имишли и получал взятки за такие действия.

Кроме этого, была получена информация о том, что Гаджиев присвоил средства, перечисленные на зарплатные карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных для общественных работ.

Вместе с этим бывший глава ИВ Имишлинского района уличен в присвоении госсредств, выделенных на ремонтно-строительные работы по благоустройству города.

Кроме того, была получена информация, что находящиеся в подчинении Гаджиева высокопоставленные люди вымогали деньги у чиновников местных органов исполнительной власти и других государственных органов, а также у граждан, занимающихся индивидуальным предпринимательством в регионе под разными причинами.

Кроме этого, Гаджиев осуществлял и другие финансовые махинации.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 мая подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района.

Кроме этого, суд в Баку избрал меру пресечения в виде ареста на 4 месяца Вильяма Гаджиева, задержанного Службой государственной безопасности.

VİDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7PFcvOx_IP8

Х.Насирзаде

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Тэги: СГБ, ИВ, ИМИШЛЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]