Спецслужба Азербайджана обнародовала незаконные операции экс-главы Имишлинского района

Бывший глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев уличен в злоупотреблении своих полномочий, а также в присвоении государственных средств, сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ).
«Согласно собранным материалам, Вильям Гаджиев поручил отбирать часть средств, находящихся в распоряжении исполнительной власти Имишлинской района и подлежащих выплате в виде социальной помощи населению, а также выдать поддельные справки некоторым гражданам на свободное передвижение, что является нарушением режима специального карантинного режима”, - отмечается в сообщении.
В ходе расследования сотрудниками СГБ было установлено, что Гаджиев также незаконно раздавал квартиры людям, которые находились на квартирной очереди в Имишли и получал взятки за такие действия.
Кроме этого, была получена информация о том, что Гаджиев присвоил средства, перечисленные на зарплатные карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных для общественных работ.
Вместе с этим бывший глава ИВ Имишлинского района уличен в присвоении госсредств, выделенных на ремонтно-строительные работы по благоустройству города.
Кроме того, была получена информация, что находящиеся в подчинении Гаджиева высокопоставленные люди вымогали деньги у чиновников местных органов исполнительной власти и других государственных органов, а также у граждан, занимающихся индивидуальным предпринимательством в регионе под разными причинами.
Кроме этого, Гаджиев осуществлял и другие финансовые махинации.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 мая подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района.
Кроме этого, суд в Баку избрал меру пресечения в виде ареста на 4 месяца Вильяма Гаджиева, задержанного Службой государственной безопасности.
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Х.Насирзаде
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